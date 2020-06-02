2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0027 до Br2,3981 за $1 (1 июня - Br2,4008 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0002 до Br2,6734 за 1 евро (1 июня - Br2,6736 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0303 до Br3,4795 за 100 российских рублей (1 июня - Br3,4492 за 100 российских рублей).-0-

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