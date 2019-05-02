2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара повысился на Br0,0058 и составляет Br2,1115 за $1 (на торгах 30 апреля - Br2,1057 за $1).

Евро вырос на Br0,0085 до Br2,3655 за 1 евро (30 апреля - Br2,357 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0188 до Br3,2457 за 100 российских рублей (30 апреля - Br3,2645 за 100 российских рублей).-0-

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