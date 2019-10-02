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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0075 до Br2,0906 за $1 (на торгах 1 октября - Br2,0831 за $1).
Евро подорожал на Br0,0127 и стоит Br2,2819 за 1 евро (1 октября - Br2,2692 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0102 и составляет Br3,1943 за 100 российских рублей (1 октября - Br3,2045).-0-