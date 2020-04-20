20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 20 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0056 до Br2,4506 за $1 (17 апреля - Br2,445 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0104 до Br2,6593 за 1 евро (17 апреля - Br2,6489 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0229 и стоит Br3,282 за 100 российских рублей (17 апреля - Br3,3049 за 100 российских рублей).-0-

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