Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 20 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0019 и стоит Br2,0476 за $1 (на торгах 19 ноября - Br2,0457 за $1).
Евро подорожал на Br0,0021 до Br2,2667 за 1 евро (19 ноября - Br2,2646 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0072 и составляет Br3,2008 за 100 российских рублей (19 ноября - Br3,208).-0-