20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 20 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0173, до Br2,4999 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0024 - его курс составил Br2,9264 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0155 и составил Br3,4071 за 100 российских рублей.-0-

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