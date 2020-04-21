21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 21 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0318 до Br2,4824 за $1 (20 апреля - Br2,4506 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0331 до Br2,6924 за 1 евро (20 апреля - Br2,6593 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0361 и стоит Br3,2459 за 100 российских рублей (20 апреля - Br3,282 за 100 российских рублей).-0-

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