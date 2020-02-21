21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 21 февраля подорожал, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0072 до Br2,212 за $1 (на торгах 21 февраля - Br2,2048 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0098 и стоит Br2,3885 за 1 евро (21 февраля - Br2,3787 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,018 и составляет Br3,4401 за 100 российских рублей (21 февраля - Br3,4581 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах