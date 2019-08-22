22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 августа подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,002, его курс составляет Br2,0546 за $1 (на торгах 21 августа - Br2,0566 за $1).

Евро подешевел на Br0,0016 и стоит Br2,2794 за 1 евро (21 августа - Br2,281 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0257 до Br3,1313 за 100 российских рублей (21 августа - Br3,1056).-0-

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