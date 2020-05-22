22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,013 до Br2,3986 за $1 (21 мая - Br2,3856 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0016 до Br2,6172 за 1 евро (21 мая - Br2,6156 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0221 до Br3,3424 за 100 российских рублей (21 мая - Br3,3645 за 100 российских рублей).-0-

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