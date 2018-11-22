22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0042 и составляет Br2,1019 (21 ноября - Br2,1061 за $1).

Евро подешевел на Br0,0033 до Br2,3957 (21 ноября - Br2,399 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0078 до Br3,2031 за 100 российских рублей (21 ноября - Br3,1953 за 100 российских рублей).-0-

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