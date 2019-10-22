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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0019 до Br2,0372 за $1 (на торгах 21 октября - Br2,0391 за $1).
Евро подешевел на Br0,0056 и стоит Br2,2702 за 1 евро (21 октября - Br2,2758 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0033 и составляет Br3,2006 за 100 российских рублей (21 октября - Br3,1973).-0-