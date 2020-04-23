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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0262 до Br2,4687 за $1 (22 апреля - Br2,4949 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0383 до Br2,6645 за 1 евро (22 апреля - Br2,7028 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0388 до Br3,2848 за 100 российских рублей (22 апреля - Br3,246 за 100 российских рублей).-0-