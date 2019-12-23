23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,002 до Br2,0977 за $1 (20 декабря - Br2,0997 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,011 и стоит Br2,3236 за 1 евро (20 декабря - Br2,3346 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0004 и составляет Br3,3692 за 100 российских рублей (20 декабря - Br3,3688).-0-

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