24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0057 до Br2,463 за $1 (23 апреля - Br2,4687 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0175 до Br2,647 за 1 евро (23 апреля - Br2,6645 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0125 до Br3,2973 за 100 российских рублей (23 апреля - Br3,2848 за 100 российских рублей).-0-

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