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24 декабря 2019, 13:27

Доллар и евро на торгах 24 декабря подешевели, российский рубль подорожал

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал
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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0015 до Br2,0962 за $1 (на торгах 23 декабря - Br2,0977 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0009 и стоит Br2,3227 за 1 евро (23 декабря - Br2,3236 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0041 и составляет Br3,3733 за 100 российских рублей (23 декабря - Br3,3692).-0-

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