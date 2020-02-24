24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0126 до Br2,2246 за $1 (на торгах 22 февраля - Br2,212 за $1).

Евро стал дороже на Br0,018 и стоит Br2,4065 за 1 евро (22 февраля - Br2,3885 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0212 и составляет Br3,4189 за 100 российских рублей (22 февраля - Br3,4401 за 100 российских рублей).-0-