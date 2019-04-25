25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня повысился на Br0,0161 и составляет Br2,1105 за $1 (на торгах 24 апреля - Br2,0944 за $1).

Евро также подорожал на Br0,002 до Br2,3515 за 1 евро (24 апреля - Br2,3495 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0152 до Br3,2605 за 100 российских рублей (24 апреля - Br3,2757 за 100 российских рублей).-0-

Курсы валют в Минске на сегодня