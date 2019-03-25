25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0119 и составляет Br2,1141 за $1 (на торгах 22 марта - Br2,1022 за $1).
Евро подорожал на Br0,0025 до Br2,3904 за 1 евро (22 марта - Br2,3879 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0079 до Br3,2817 за 100 российских рублей (22 марта - Br3,2896 за 100 российских рублей).-0-
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