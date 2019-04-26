26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0001 и составляет Br2,1104 за $1 (на торгах 25 апреля - Br2,1105 за $1).

Евро подешевел на Br0,001 до Br2,3505 за 1 евро (25 апреля - Br2,3515 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0009 до Br3,2614 за 100 российских рублей (25 апреля - Br3,2605 за 100 российских рублей).-0-

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