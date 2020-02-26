26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,011 до Br2,2378 за $1 (на торгах 25 февраля - Br2,2268 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0158 и стоит Br2,4334 за 1 евро (25 февраля - Br2,4176 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0104 и составляет Br3,4137 за 100 российских рублей (25 февраля - Br3,4241 за 100 российских рублей).-0-