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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,006 до Br2,5196 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0106 - его курс составил Br2,9703 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0086 и составил Br3,401 за 100 российских рублей.-0-
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