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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0017 до Br2,6262 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0092, его курс составил Br3,0943 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0125 и составил Br3,465 за 100 российских рублей.-0-
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