26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0124 и составляет Br2,1174 (23 ноября - Br2,105 за $1).
Евро подорожал на Br0,0074 до Br2,407 (23 ноября - Br2,3996 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0228 до Br3,1852 за 100 российских рублей (23 ноября - Br3,208 за 100 российских рублей).-0-
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