27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0012 и составляет Br2,1495 (на торгах 26 декабря - Br2,1507 за $1).
Евро снизился на Br0,0049 до Br2,4456 (26 декабря - Br2,4505 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0009 до Br3,1141 за 100 российских рублей (26 декабря - Br3,1132 за 100 российских рублей).-0-
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