27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0081 до Br2,1065 за $1 (на торгах 26 декабря - Br2,0984 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0163 и стоит Br2,3433 за 1 евро (26 декабря - Br2,327 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0012 и составляет Br3,3985 за 100 российских рублей (26 декабря - Br3,3997).-0-

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