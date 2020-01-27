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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0071 до Br2,1201 за $1 (на торгах 24 января - Br2,113 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0051 и стоит Br2,339 за 1 евро (24 января - Br2,3339 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0196 и составляет Br3,3982 за 100 российских рублей (24 января - Br3,4178).-0-