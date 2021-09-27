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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0062, до Br2,494 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0165 - его курс составил Br2,9175 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0077 и составил Br3,4366 за 100 российских рублей.-0-
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