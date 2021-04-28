28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0013 до Br2,5633 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0011, его курс составил Br3,0939 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0029 и составил Br3,4213 за 100 российских рублей.-0-

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