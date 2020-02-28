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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0051 до Br2,2391 за $1 (на торгах 27 февраля - Br2,234 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0269 и стоит Br2,4675 за 1 евро (27 февраля - Br2,4406 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0619 и составляет Br3,3406 за 100 российских рублей (27 февраля - Br3,4025 за 100 российских рублей).-0-