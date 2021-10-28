28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,011 до Br2,4308 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0131 - его курс составил Br2,8197 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0076 и составил Br3,4487 за 100 российских рублей.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах