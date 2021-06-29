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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 29 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0052, до Br2,5312 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0007 - его курс составил Br3,0149 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0032 и составил Br3,4963 за 100 российских рублей.-0-
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