3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 3 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0025 и составляет Br2,1291 (30 ноября - Br2,1316 за $1).

Евро подешевел на Br0,0068 до Br2,4194 (30 ноября - Br2,4262 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0049 до Br3,2076 за 100 российских рублей (30 ноября - Br3,2027 за 100 российских рублей).-0-

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