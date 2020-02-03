3 февраляя, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 3 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0103 до Br2,1483 за $1 (на торгах 31 января - Br2,138 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0212 и стоит Br2,3781 за 1 евро (31 января - Br2,3569 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0231 и составляет Br3,3626 за 100 российских рублей (31 января - Br3,3857).-0-

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