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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 30 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0218 до Br2,4143 за $1 (29 апреля - Br2,4361 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0241 до Br2,6261 за 1 евро (29 апреля - Br2,6502 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0122 до Br3,3188 за 100 российских рублей (29 апреля - Br3,3066 за 100 российских рублей).-0-