30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 30 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0094 до Br2,1377 за $1 (на торгах 29 января - Br2,1283 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0118 и стоит Br2,3539 за 1 евро (29 января - Br2,3421 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0163 и составляет Br3,3928 за 100 российских рублей (29 января - Br3,4091).-0-

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