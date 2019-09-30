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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 30 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0019 до Br2,0762 за $1 (на торгах 27 сентября - Br2,0743 за $1).
Евро подорожал на Br0,0043 и стоит Br2,2694 за 1 евро (27 сентября - Br2,2651 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,011 и составляет Br3,2112 за 100 российских рублей (27 сентября - Br3,2222).-0-