31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 31 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0002, его курс составляет Br2,035 за $1 (на торгах 30 июля - Br2,0348 за $1).

Евро подорожал на Br0,0016 и стоит Br2,2684 за 1 евро (30 июля - Br2,2668 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0041 до Br3,2079 за 100 российских рублей (30 июля - Br3,212).-0-

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