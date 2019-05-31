31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 31 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Так, доллар сегодня стал дороже на Br0,0036 и стоит Br2,0989 за $1 (на торгах 30 мая - Br2,0953 за $1).

Евро подорожал на Br0,0054 до Br2,3384 за 1 евро (30 мая - Br2,333 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0172 и составляет Br3,2073 за 100 российских рублей (30 мая - Br3,2245 за 100 российских рублей).-0-

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