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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0003 до Br2,148 за $1 (на торгах 3 февраля - Br2,1483 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0034 и стоит Br2,3747 за 1 евро (3 февраля - Br2,3781 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0221 и составляет Br3,3847 за 100 российских рублей (3 февраля - Br3,3626).-0-