4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 января подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0061 и составляет Br2,1727 (на торгах 3 января - Br2,1788 за $1).

Евро подешевел на Br0,0011 до Br2,478 (3 января - Br2,4791 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0281 до Br3,1781 за 100 российских рублей (3 января - Br3,15 за 100 российских рублей).-0-

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