Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0401 до Br2,4544 за $1 (30 апреля - Br2,4143 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0584 до Br2,6845 за 1 евро (30 апреля - Br2,6261 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0686 до Br3,2502 за 100 российских рублей (30 апреля - Br3,3188 за 100 российских рублей).-0-