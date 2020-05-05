5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,014 до Br2,4404 за $1 (4 мая - Br2,4544 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0257 до Br2,6588 за 1 евро (4 мая - Br2,6845 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0439 до Br3,2941 за 100 российских рублей (4 мая - Br3,2502 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах