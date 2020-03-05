5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0046 до Br2,2357 за $1 (на торгах 4 марта - Br2,2311 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0004 до Br2,4902 за 1 евро (4 марта - Br2,4898 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0062 и стоит Br3,375 за 100 российских рублей (3 марта - Br3,3812 за 100 российских рублей).-0-

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