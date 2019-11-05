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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0002 и стоит Br2,0413 за $1 (на торгах 4 ноября - Br2,0415 за $1).
Евро подешевел на Br0,0085 до Br2,2724 за 1 евро (4 ноября - Br2,2809 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0016 и составляет Br3,2265 за 100 российских рублей (4 ноября - Br3,2249).-0-