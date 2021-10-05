5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0104, до Br2,5042 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0149 - его курс составил Br2,9039 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0026 и составил Br3,4513 за 100 российских рублей.-0-

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