6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0039 до Br2,2396 за $1 (на торгах 5 марта - Br2,2357 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0276 до Br2,5178 за 1 евро (5 марта - Br2,4902 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0535 и стоит Br3,3215 за 100 российских рублей (5 марта - Br3,375 за 100 российских рублей).-0-

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