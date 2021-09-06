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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0033 до Br2,5156 за $1. Евро стал дороже на Br0,0004 - его курс составил Br2,9827 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0036 и составил Br3,4479 за 100 российских рублей.-0-
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