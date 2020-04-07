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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0188 до Br2,552 за $1 (на торгах 6 апреля - Br2,5708 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0064 до Br2,7734 за 1 евро (6 апреля - Br2,7798 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0161 и стоит Br3,3821 за 100 российских рублей (6 апреля - Br3,366 за 100 российских рублей).-0-