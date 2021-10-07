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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 октября подешевели, курс российского рубля не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0084 - до Br2,4897 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0088 - его курс составил Br2,8807 за 1 евро. Курс российского рубля не изменился - Br3,445 за 100 российских рублей.-0-
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